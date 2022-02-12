نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 19 فبراير 2021

تنشر “البوابة نيوز” اهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت 19 فبراير ، حيث جاءت كالتالي:
انطلاق المعرض الدولي لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية
https://www.albawabhnews.com/4522483
التموين: زيادة حجم التجارة الإلكترونية لـ 4.9 مليار دولار بعد جائحة كورونا
https://www.albawabhnews.com/4522453
وزيرة التجارة والصناعة"تفتتح المبنى الجديد لمعامل الفحص بالرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة
https://www.albawabhnews.com/4522426
أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبرلير 2022
https://www.albawabhnews.com/4522363