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السبت 12 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 19 فبراير 2021

نشرة
نشرة
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تنشر “البوابة  نيوز” اهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت 19 فبراير ، حيث جاءت كالتالي: 

 انطلاق المعرض الدولي لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية

https://www.albawabhnews.com/4522483

التموين: زيادة حجم التجارة الإلكترونية لـ 4.9 مليار دولار بعد جائحة كورونا

https://www.albawabhnews.com/4522453

 

وزيرة التجارة والصناعة"تفتتح المبنى الجديد لمعامل الفحص بالرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة

https://www.albawabhnews.com/4522426

 

أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبرلير 2022

https://www.albawabhnews.com/4522363

البوابة نيوز نشرة أخبار الاقتصاد التجارة والصناع وزيرة التجارة الذهب اليوم