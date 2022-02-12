الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني خلال زيارة رسمية له

السبت 12/فبراير/2022 - 12:47 م

في مستهل زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، حيث عقد جلسة مباحثات مُوسعة استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية، الأمر الذي يجعل منها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية ودفع التعاون البرلماني، وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

من جانبها، أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، وعلى الصعيد البرلماني، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة، مشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي.

243532803_437034494828556_4133332592649296801_n

271761409_993966604891572_4946584770458726821_n

273477187_356715916077470_4591767433085978488_n