أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبرلير 2022

السبت 12/فبراير/2022 - 09:04 ص

تراجعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت بقيمة 9 جنيهات للجرام بعد ارتفاعه فى ختام تعاملات أمس الجمعة 12 جنيها للجرام ذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلي مستويات 1858 دولار بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب بوصفه ملاذا آمنا.

وسجل عيار 18 سجل 688جنيها. عيار 21 سجل 803 جنيها، عيار 24 سجل 917جنيها، الجنيه الذهب 6400 جنيها، أونصة الذهب 28.541 جنيه.

وسجلت الأسعار امس الجمعة كالتالى عيار 18 سجل 696 جنيها. عيار 21 سجل 812 جنيها،عيار 24 سجل 928 جنيها الجنيه الذهب 6496 جنيها، أونصة الذهب 1858 دولارا.

وزاد الطلب على الذهب بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع إعلان بيانات التضخم والتي كشفت استمرار صعود أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المتوقع أن تؤدي قراءة التضخم إلى رفع أسعارالذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأميركية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2019 التي بلغتها في الجلسة الماضية، بينما استقر الدولار لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوياته.