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السبت 12 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 12 يناير 2022

عملات
عملات
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استقرت  أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم، السبت وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، و سعر اليورو ليسجل 17.90 جنيهًا للشراء، 18.02 جنيهًا للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.25 جنيهًا للشراء، 21.39 جنيهًا للبيع.

وجاء سعر اليوان الصيني ليسجل 2.46 جنيهًا للشراء، و2.47 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 16.93 جنيهًا للشراء، 17.05 جنيهًا للبيع، و سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.52 جنيهًا للشراء، 13.61 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.20 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.79 جنيهًا للشراء، 52.13 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.

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