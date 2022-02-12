تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي

السبت 12/فبراير/2022 - 12:57 ص

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث عندما يلتقي نظيره الهلال السعودى في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات وتستمر حتى يوم 12 فبراير الجارى.

ويلعب الفريقان في الساعة الثالثة مساء اليوم في ديربي مرتقب.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بثنائية في نصف النهائي بينما خسر الهلال أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف في نفس الدور.

ويستضيف ملعب "آل نهيان في نادى الوحدة"، “الكلاسيكو” العربي بين الأهلى “بطل افريقيا” ونظيره الهلال “بطل اسيا”.

يذكر أن النادي الأهلي حقق المركز الثالث والميدالية “البرونزية” في كأس العالم للأندية بالنسخة الماضية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.