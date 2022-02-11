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الجمعة 11 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. مياه القاهرة تحل مشكلة عمارات أندريا

صوت الناس
صوت الناس
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في استجابة لصوت الناس، قامت شركة مياه القاهرة برئاسة المهندس مصطفي الشيمي والمحاسب محمد السيد مدير إدارة العدادات بحل مشكلة المياه بعقارات أندريا بدار السلام.

كان عدد من أهالي دار السلام  قد تقدموا بشكوى لحل مشكلة  فواتير تفيد باستهلاك مياه على شقق طوب أحمر دون وصلات.

وتوجه الدكتور أحمد عبداللاه فارس مدير تحرير البوابة، بالشكر  للمهندس مصطفي الشيمي  والمحاسب محمد السيد مدير إدارة العدادات والمحاسب ناصر سعيد مدير إدارة الاشتراكات علي سرعة الاستجابة وحل المشكلة من خلال عمل معاينات علي الطبيعة للوقوف على الحقائق لرفع  الضرر عن المشتكين  بعد ثبوت صحة شكواهم.

صوت الناس شركة مياه الشرب عمارات أندريا