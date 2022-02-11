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الجمعة 11 فبراير 2022
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حوادث وقضايا

سقوط "إمبراطور البرشام" في قبضة مكافحة المخدرات بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجح ضباط  مكافحة المخدرات بالفيوم، بتوجيهات اللواء "ياسر صلاح"  مدير المباحث، وقيادة العميد "سامح عبد الظاهر" رئيس المكتب في القبض على أشهر تجار العقاقير المخدرة بالفيوم وهو "إسلام محمد عبد الرحيم سعيد"، وشهرته الدكتور ٣٩ سنة، عامل ومقيم بقرية دمشقين بمركز الفيوم.

وبعد ورود المعلومات وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم في حملة مكبرة وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليه خلال توزيعه العقاقير المخدرة علي عملائه، وضبط بحوزته 470 قرصا مخدرا وقيمتها 50 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر رقم٧٤٠ إدارى مركز الفيوم لسنه ٢٠٢٢، وتولت النيابة التحقيق.

يذكرأن مديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء "ثروت المحلاوي" مدير الأمن، تكثف جهودها لتوجيه عدة ضربات لتجار الكيف، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية للقضاء على تجار المواد المخدرة وحماية الشباب من براثن الإدمان.

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