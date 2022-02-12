وزيرة البيئة تطلق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai"

السبت 12/فبراير/2022 - 12:15 ص

وزيرة البيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية مصدره اهتمام القيادة السياسية بالمحميات الطبيعية و البيئة شرين حنفى

اطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai" وذلك فى اطار الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجارى وكذلك ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى كراعي استراتيجي للحملة وذلك بحضور السيد اليساندرو الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وممثلى البنك الاهلى و المجتمع المحلى و السادة الاعلاميين و اعضاء جمعية كتاب البيئة، وتهدف الحملة إلى الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئى جديد وقيم يتناول العديد من التجارب السياحية البيئية والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وسيتم الترويج للحملة بإستخدام وسائل الدعاية المقروءة والمسموعة وكذلك تقنية الجولات الإفتراضية بانوراما 360.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان حلم وزارة البيئة كان هو تحقيق تفاعل حقيقى مع المواطن ليرى البيئة فى صورتها الحقيقة التى تمثل الطبيعة و الجمال و الحفاظ على مواردنا الطبيعية و ليس فى صورة مشكلات بيئية ففكرة الحفاظ على الموارد الطبيعية كان مصدرها الاول توجيهات القيادة السياسية فى عام 2019 حيث بدأنا باستعراض نموذج للمحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع و الحفاظ عليها مع تحقيق استثمار بها حيث اطلق رئيس الجمهورية حملة اتحضر للاخضر من داخل منتدى شباب العالم اواخر عام 2019 و التى تضمنت بعد ذلك اطلاق ايكو ايجبيت كأحد المبادرات التابعة للحملة للترويج للسياحة البيئية.