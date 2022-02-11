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الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

غدا.. عرض الفيلم التسجيلي “تمساح النيل” في سينما زاوية

الفيلم التسجيلي “تمساح
الفيلم التسجيلي “تمساح النيل”
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تعرض سينما زاوية غدا السبت الفيلم التسجيلي “تمساح النيل” للمخرج نبيل الشاذلي، في السابعة مساء، ومن المقرر أن يلي عرض الفيلم حلقة نقاشية مع مخرجه، تديرها المخرجة ماجي مرجان.

“تمساح النيل” ينقل للجمهور صورة حميمية لسباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي، من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته في الإسكندرية، مرورا بكندا والسفر حول العالم، والتأكيد على أنه لم يكن عبد اللطيف أبو هيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة.

يذكر أن فيلم “تمساح النيل” تم عرضه للمرة الأولى خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحظى بإشادات نقدية واسعة.

سينما زاوية تمساح النيل الفيلم التسجيلي “تمساح النيل” المخرج نبيل الشاذلي