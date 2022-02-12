المصري يدرس التقدم بطلب رسمي لنقل مبارياته إلى ملعب هيئة قناة السويس

السبت 12/فبراير/2022 - 03:15 ص

يدرس مسئولو النادى المصرى، التقدم بطلب رسمى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وهيئة قناة السويس، للموافقة على خوض الفريق البورسعيدى لمبارياته المحلية والأفريقية المقبلة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يأتي ذلك بهدف توفير النفقات الكبيرة التى تتكبدها خزينة النادى فى خوض مباريات الفريق على ملعب برج العرب الإسكندرية بالإضافة إلى معاناة لاعبى الفريق البورسعيدى بسبب المعسكر الدائم.

ووصلت أمس بعثة النادى المصرى إلى مدينة جاروا الكاميرونية، بعد رحلة طيران داخلية من العاصمة ياوندى استغرقت 90 دقيقة، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام القطن الكاميروني، والمقرر إقامتها باستاد مدينة جاروا فى الثالثة عصر غدًا الأحد.