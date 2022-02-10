نشرة تطورات الأسواق العالمية والمحلية من 28 يناير لـ 4 فبراير

الخميس 10/فبراير/2022 - 11:15 م

شهدت الأسواق أسبوعًا متقلبًا، إذ كانت التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونتائج اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للسوق. وتسببت تصريحات العديد من أعضاء ومسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحريك فئات الأصول خلال هذا الأسبوع. وجاءت غالبية البيانات الاقتصادية في الأسواق المتقدمة قوية، حيث فاقت أرقام وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة التوقعات، الأمر الذي يدعم قناعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالاتجاه إلى تشديد السياسة النقدية.

وشهد سوق السندات موجات بيع مكثفة قوية مع تسطح منحنى العائد. في هذه الأثناء، تفوق أداء سوق الأسهم الأمريكية على باقي المؤشرات الرئيسية الكبرى في الأسواق المتقدمة، والتي شهدت غالبيتها تراجعًا خلال تداولات هذا الأسبوع. هذا وأنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى لها في ثمان سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونقص الإنتاج.