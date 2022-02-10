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الخميس 10 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

أمريكا وفرنسا تناقشان جهود مواجهة التعزيز العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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شددت الولايات المتحدة وفرنسا على ضرورة أن تدرك روسيا التكاليف الباهظة التي قد تتكبدها حال اختيار مواصلة عدوانها العسكري ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان.

وناقش بلينكن ولو دريان الجهود المشتركة التي يبذلها حلفاء الناتو وشركاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبعة وشركاء آخرون لمواجهة التعزيز العسكري المستمر لروسيا على حدود أوكرانيا.

وشدد الوزيران، بحسب البيان، على أهمية الاستمرار في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وعلى صعيد منفصل، ناقش بلينكن ولو دريان جهود الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك المستمرة لمساعدة أرمينيا وأذربيجان على حل جميع القضايا العالقة الناتجة عن نزاع ناجورني قره باخ. كما استعرض الجانبان التطورات الجارية في منطقة الساحل بأفريقيا.

وأثار بلينكن أهمية انخراط الناتو مع الشركاء في آسيا والمحيط الهادئ. وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بدور فرنسا القيادي في إنهاء جائحة كورونا وناقش مزيد من المجالات للتعاون في هذا الجهد.

الولايات المتحدة فرنسا أوكرانيا روسيا