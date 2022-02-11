من وحى روايات الخيال العلمى.. مطعم للأطفال فى لندن

الجمعة 11/فبراير/2022 - 04:18 ص

افتتح مطعم جديد للأطفال، فى العاصمة الإنجليزية لندن، مستوحى تصميمه من روايات الخيال العلمي وقصص الفانتازيا، بالأخص رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» الشهيرة والتي تناسب الأطفال، فالمطعم به بعض تصميمات الفواكه والنباتات، ويستقبل المطعم الكبار أيضًا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه نظرا لوجود تصميمات الفواكه والنباتات فالمطعم يهدف إلى تعريف الأطفال بأنواع النباتات وأهمية الخضروات والفاكهة وكمية الإنتاج المحلي منهما، إلى جانب معرفة أبرز المزروعات التي تشتهر بها المنطقة، بالإضافة لأساليب الزراع المختلفة، وعملية تحضير الوجبات الخضراء بطريقة مبسطة.

تشارلي ومصنع الشوكولاتة هي رواية للأطفال صدرت عام ١٩٦٤ للكاتب البريطاني روالد دال، تعرض الرواية مغامرات تشارلي باكيت الشاب داخل مصنع الشوكولاتة غريب الأطوار ويلي ونكا.