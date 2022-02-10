14 فبراير.. انطلاق النسخة الخامسة من "معرض بترول مصر"

الخميس 10/فبراير/2022 - 06:09 م

تنطلق النسخة الخامسة من "معرض بترول مصر"، المتخصص في قطاع البترول على مستوى المنطقة، تحت شعار "مساعدة شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط ​​على توليد الطاقة اليوم". خلال الفترة 14 - 16 فبراير الجاري في "مركز مصر للمعارض الدولية" في القاهرة.

ويقام الحدث تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، وتستعرض المجموعات العامية العاملة بالقطاع نقاط قوتها المتنوعة ضمن جناحها الكائن في القاعة 3، المنصة رقم E60.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "يشكل ’معرض بترول مصر‘ حدثاً بارزاً في قطاع البترول، ولا شك أن مشاركتنا فيه تتيح استعراض نقاط قوتنا المتنوعة والقيمة التي يمكننا تحقيقها للعديد من أصحاب المصلحة في مجالات مختلفة من سلسلة القيمة الخاصة بالقطاع. وفي ضوء حضورنا الراسخ في مصر، ومن خلال اتفاقيتنا القائمة لتعميق وتطوير الممر الملاحي لميناء دمياط؛ نسعى إلى تسليط الضوء على الكفاءات المتنوعة التي نوفرها لدعم مساعي الدولة والمنطقة لتطوير البنية التحتية الأساسية".

وأضاف زغلول: نساهم كشريك في تقدم مصر والدول التي نعمل فيها من خلال بناء قدرات استثنائية بمجال أعمال التكرير والبتروكيماويات البحرية، وأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير البرية، والتجريف واستصلاح الأراضي، والأعمال المدنية البحرية، وغيرها. كما ندعم القطاع من خلال الخدمات اللوجستية البحرية والتي تشمل الرافعات الثقيلة، وهندسة أعماق البحار، والسفن، والمسح الجيوفيزيائي والبحري، فضلاً عن مجموعة خدمات الصيانة والإصلاحات الدورية المتكاملة. علاوة على ذلك، نتعهد بإنجاز أعمال ومهام حساسة مثل الهياكل الفوقية للأرصفة وجدران الأرصفة، والموانئ، والجسور، والسدود، والقنوات، والتي سنسلط الضوء عليها جميعاً خلال الحدث".

تشمل مجالات العمل الاستراتيجية التي نركز عليها، في أعمال التجريف والمشاريع البحرية المدنية، والتي تغطي أسطول الجرافات، وتطوير الموانئ والمشاريع المدنية؛ وأعمال قطاع الطاقة، والتي تغطي أعمال التكرير والبتروكيماويات، والعمليات البرية، والطاقة المتجددة، وتحول قطاع الطاقة، والصيانة والإصلاحات الدورية، بالإضافة إلى المبادرات المشتركة مثل عمليات المسح وأعماق البحار، وإيقاف التشغيل، والرافعات الثقيلة.

وسيجمع "معرض بترول مصر" المتخصصين في قطاع النفط والغاز للمشاركة في الحوار، وتأسيس الشراكات، ومزاولة الأعمال، وتحديد الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها إعادة صياغة ملامح أسواق الطاقة العالمية.