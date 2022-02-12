الأهلى يواجه الهلال السعودي في قمة عربية على شرف "برونزية" المونديال

السبت 12/فبراير/2022 - 07:16 ص

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ميدالية برونزية ثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك عندما يلتقي شقيقه الهلال السعودي في الثالثة من مساء اليوم السبت على ملعب آل نهيان باستاد الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في المباراة الترتيبية لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية بالمونديال في لقاء ناري على الصعيد الكروي وديربي بين شقيقين يربط بينهما أواصر علاقات تاريخية بين مصر والسعودية حيث تبقى الحقيقة المؤكدة أن الميدالية اليوم ستكون بهوية عربية نتمناها مصرية بطبيعة الحال.

الأهلي يخوض لقاء الليلة بعد الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الماضي، أما الهلال فقد خسر أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف يوم الأربعاء الماضي في نصف النهائي، بعد أن حقق كل منهما الفوز في الدور الثاني حيث فاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف وتغلب الهلال على الجزيرة بنصف دستة أهداف مقابل هدف.

تاريخيًا التقى الفريقان مرتين في بطولة النخبة العربية وبطولة العرب لأبطال الدوري وفي المرتين فاز الأهلي بهدف وبهدفين لهدف على الترتيب.

وفي دورة الصداقة الدولية لعب الفريقان مرتين وخسرهما الأهلي بهدف، وفي ٢٠١٣ لعبا وديًا وتعادلا بهدف لكل منهما، ما يعني أن الندية هي شعار مواجهات الفريقين، وليزيد ذلك من سخونة لقاء الليلة المرتقب الذي بات حديث الصباح والمساء في البلدين خاصة أن اللقاء ضمن بطولة عالمية يشرف الفيفا على تنظيمها.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، وضع برنامجًا خاصًا لتجهيز اللاعبين للقاء حيث شاهد مباراتى الجزيرة وتشيلسى في البطولة برفقة معاونيه لوضع يده على نقاط القوة والضعف بين صفوفه.

وقبل انطلاق المران، عقد «موسيمانى»، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين استعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، وتحدث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة وذلك للتخلص من الإجهاد.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: «علي لطفي في حراسة المرمى حيث يستمر غياب محمد الشناوي للإصابة، وفي الدفاع سيلعب على الأرجح محمد عبدالمنعم العائد من صفوق فيوتشر ومعه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وفي خط الوسط من المتوقع البدء بالمالى أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحى خلف ثلاثى الهجوم حسين الشحات أو طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف».

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، صعوبة مواجهة الهلال السعودي، وشدد على ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم، وقال «عبدالحفيظ»: «تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال؛ لأنها تجمع بين فريقين هما بطلا قارتي إفريقيا وآسيا».

وأضاف: «كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة، وهذا أمر طبيعي.. فاليوم أصبحنا نستعد لبطل آسيا والسعودية.. ومن قبل واجهنا بطلي كونكاكاف وأمريكا الجنوبية».

وأكد «عبدالحفيظ» على ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم عرض يليق بهم وبالنادي الأهلي، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في كل مكان.

وأشار «عبدالحفيظ» إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلي والهلال السعودي تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قاري شاق للغاية، وهذا بعيد عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرا بين الفريقين.

واختتم «عبدالحفيظ» تصريحاته متمنيًا التوفيق للاعبى الأهلي فى تقديم عرض قوى يليق بشخصية بطل إفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادي.