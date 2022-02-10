رئيس البورصة: تداول "ماكرو جروب" يشجع باقي الشركات على الطرح والتداول

الخميس 10/فبراير/2022 - 07:43 م

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة ، إن قيد وطرح وبدء التداول اليوم على شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، خطوة مهمة من شأنها تشجيع باقي الشركات على الطرح والتداول للاستفادة من منصة البورصة المصرية في تحقيق مستهدفاتها وخطط أعمالها، مؤكدا أن الطروحات العامة تسهم في توزيع منافع النمو الاقتصادي التي تشارك فيه الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.

وأوضح "فريد" على هامش مؤتمر صحفي، اليوم، أن الطروحات الجديدة تمثل محرك أساسي لاجتذاب سيولة جديدة وشريحة جديدة من المستثمرين"، حيث تلعب أسواق رأس المال دورا رئيسيا في مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق رؤيتهم، وهو ما يسهم في توفير وظائف ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة.

وقال، إن جهود إدارة البورصة مستمرة في التواصل الفعال مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد في سوق الأوراق المالية"، مؤكدا استعداد إدارته لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشركات الراغبة في قيد أسهمها في البورصة، مضيفا أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراق مالية جديدة للسوق وكذا جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.

في هذا السياق، أعرب الدكتور أحمد النايب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن اعتزازه بإتمام عملية الطرح وبدء مرحلة جديدة من مسيرة النمو كشركة مدرجة بجداول البورصة المصرية، وذكر أن الإقبال على الطرح العام والخاص يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في كفاءة نموذج عمل الشركة وقدرتها على توظيف فرص النمو الواعدة، عبر تبني وتطبيق رؤية استراتيجية متكاملة المحاور وتنفيذ خطط النمو المستهدفة في إطار المساهمة الفعالة في تنمية صناعة المستحضرات الطبية.