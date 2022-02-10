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الخميس 10 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الخميس 10 فبراير 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال  تعاملات مساء اليوم الخميس  10 فبراير 2021، بكافة البنوك ومكاتب الصرافة العاملة فى مصر.

وسجل الدولار فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر  استقرارا عند.عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.
كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع. 
أما في بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري مسجلا 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر سجل سعر الدولار  15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" أكبر البنوك التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية  مسجلا 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

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