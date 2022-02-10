إزالة 126 حالة تعد على أراضي الدولة بقريتي الشلوفة وعامر في السويس

الخميس 10/فبراير/2022 - 03:16 م

أعلن الجهاز التنفيذى بحى الجناين بمحافظة السويس، اليوم الخميس، ازالة 126 حالة تعدى بقريتي عامر والشلوفة خلال اليومين الماضيين، فى اطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والتى سوف تستمر حتى 26 فبراير الجارى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، و توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 48 قرار ازالة لحالات تعدي بقرية عامر بحي الجناين بمساحة 1939مترمربع تعديات علي اراضي زراعية ومباني من خلال بناء غرف واسوار بالطوب الدبش وزراعات مختلفة مخالفة وتركيب ماكينات ري بدون ترخيص.

كما أسفرت عن تنفيذ إزالة 78 حالة تعدي بقرية الشلوفة بحي الجناين علي مساحة 3888 مترا مربعا تعديات مباني بالطوب الدبش وأسوار بالدبش وازالة ماكينات الري المخالفة والزراعات العشوائية المخالفة علي الطريق.

شارك في الموجة عدد من القيادات التنفيذية والامنية وشرطة المرافق وعالية فريد رئيس حي الجناين والمهندس احمد شعبان مدير جهاز حماية املاك الدولة والمهندسة مروة بدير مدير هندسة الري والادارات الهندسية والتنظيم والاشغالات والمرافق بالحي.