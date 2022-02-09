كأس إيطاليا.. التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ولاتسيو

الأربعاء 09/فبراير/2022 - 09:56 م

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة لاتسيو، بعد قليل على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من هذه المباراة للدور نصف النهائي لمواجهة إنتر الذي تأهل عقب فوزه أمس على روما بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي: مايجنان، كالابريا، كالولو، رومانيولي، ثيو هيرنانديز، كيسي، تونالي، ميسياس، إبراهيم دياز، لياو، اوليفيه جيرو

واختار ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق لاتسيو التشكيل التالي:

رينا، هيساي، لويز فيليبي، باتريك، ماوريسيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، كاتالدي، باسيتش، فيليبي أندرسون، إيموبيلي، زاكايني.