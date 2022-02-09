الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر في مصر وانخفاض درجات الحرارة

الأربعاء 09/فبراير/2022 - 09:08 م

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا لاحظنا انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بالنسبة للأيام الماضية بنحو 4 درجات، وسيزيد الإحساس بالبرودة مع نشاط الرياح لوجود منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح شمالية غربية نشطة تزيد الإحساس بالبرودة، مضيفة أن الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت "إيمان شاكر" في مداخلة هاتفيه على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الرياح تؤثر في حركة الملاحة البحرية والصيد في البحر المتوسط مع إرتفاع الأمواج أكثر من 5 أمتار، وهذه الحالة سريعة من التقلبات اليوم وغدًا فقط، مع وجود مكثف للسحب في شمال البلاد يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق بالقاهرة الكبرى إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

أوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم السبت والجمعة ستتحسن الأحوال الجوية مع سطوع الشمس على مدار اليوم وارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 20 درجة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد 26 درجة مع الشعور بالدفء.