سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022

الأربعاء 09/فبراير/2022 - 06:15 م

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم الأربعاء، 9 فبراير 2022 في البنوك الحكومية، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقرت مستويات سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي على استقرارها أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، عند 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر : 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.