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الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

علي الحليوة يصدر الطبعة الثانية لكتابه "الدليل الشامل لاحتراف التداول في الفوركس"

الكاتب علي الحليوة
الكاتب علي الحليوة
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أصدر الكاتب علي الحليوة محلل أسواق المال، الطبعة الثانية لكتابه "الدليل الشامل لاحتراف التداول في الفوركس"، وذلك بعد نفاذ كمية الطبعة الأولى بدولته العراق.

ويسلط الكتاب الضوء على أساسيات فهم التداول في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، ويجمع بين النظرية والتطبيق من البداية حتى الاحتراف.

وتدور محتويات الكتاب، حول مدخل إلى سوق الفوركس، وشرح مبدأ العملة القوي التي تحرك أسواق الصرف الأجنبى، بجانب منهجيات المتاجرة؛ وقوة تحليل سعر الحجم.

كما يناقش كتاب "الدليل الشامل لاحتراف التداول في الفوركس- Ali hleewa" ، آليات وسيكولوجية التداول، وإدارة رأس المال، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التعرف على كيفية وضع خطة للتداول. 

الكاتب علي الحليوة محلل أسواق المال الدليل الشامل لاحتراف التداول في الفوركس أساسيات فهم التداول في سوق العملات الأجنبية الفوركس