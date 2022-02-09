حدث فجرًا.. تردد أنباء عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب بعد انفصال شهرين

الأربعاء 09/فبراير/2022 - 08:28 ص

ترددت أنباء في وقت مبكر من صباح اليوم حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى لزوجها المطرب حسام حبيب بعد مرور اكثر من شهرين على انفصالهما.

ونقلت مصادر عن منظم الحفلات يوسف دندش تأكيده أن شيرين قد عادت لزوجها حسام حبيب، كاشفا بأنه علم ذلك حين ما أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه.

فيما لم تبادر شيرين أو حسام لتأكيد الخبر أو نفيه حتى كتابة هذه السطور.

ويأتى ذلك بعدما نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدة حسام حبيب خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابها بموقع تويتر.

وأثار النعى تكهنات متابعى شيرين عبد الوهاب حول اقتراب عودتها مرة أخرى لحسام حبيب.