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الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 3989 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالتي وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 587102 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 2513 .

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