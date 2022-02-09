كورونا في الكويت.. تسجيل 3989 إصابة جديدة

الأربعاء 09/فبراير/2022 - 12:42 ص

سجلت الكويت 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالتي وفاة ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 587102 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 2513 .