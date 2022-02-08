بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية

الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 06:08 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامه في أبو ظبي وتأهل الأهلي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي للفوز على بالميراس وتحقيق إنجاز تاريخي بالتاهل لنهائي كأس العالم للأندية خاصة بعد عودة لاعبيه الدوليين.

ويعتمد الأهلي في مباراة اليوم ضد بالميراس على تشكيل مكون من حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد هاني - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - على معلول.

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية