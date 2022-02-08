عبدالرحيم علي ينعى فنان الكاريكاتير حسانين

الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 04:30 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس فنان الكاريكاتير حسانين.

وقال «علي»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «رحل صديقي الطيب فنان الكاريكاتير الجميل «حسانين»، قصرت معك كثيرًا يا صديقي، سامحني، جميعنا قصَّرنا معك، لا أستثني أحدًا، لكن عزائي أنك ربما ارتحت الآن من كل عذاباتك وستتلقاك يد الرحمن الرحيم فتريحك إلى الأبد.. نم قرير العين، ولا تقلق على عائلتك يا صديقي؛ فهم في القلب قبل العين.. وإلى أن نلتقي عم سلامًا أيها الفنان الجميل، وسلِّم على أهلنا هناك».