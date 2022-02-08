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الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 1704 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت دولة الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1704 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة، وشفاء 1531 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 859.361 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2265 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 786.642 حالة.

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