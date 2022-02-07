تأهل 22 لاعبا من منتخب التجديف إلى بطولة العالم

الإثنين 07/فبراير/2022 - 10:21 م

استطاعت مصر في إنجاز تاريخي غير مسبوق أن تكون الدولة الأفريقية التي تمتلك أكبر عدد من المتأهلين لبطولة العالم لتجديف الصالات والمقرر إقامتها في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من فبراير الجاري.



وتأهل 22 لاعبا ولاعبة من أبطال المنتخب المصري للتجديف إلى بطولة العالم وهم ايمان شرقاوي وسلمى مصطفى وآمنة مجدي وغادة ندا وسارة ظافر ومريم احمد وعبد الخالق البنا ومحمد الحسيني وسيد يحيى وعلي علاء ومحمد قوطة ومحمد الدسوقي وأحمد عبد العال وادهم محجوب والحسين حسن وأحمد عطية وسيف الدين عز الدين وأحمد عطوة ومحمد محمد ويوسف الصبيحي ومروان محمد ونور الدين العناني.



وسيشارك المنتخب المصري فى مسابقات ٥٠٠ متر رجال تحت ١٩ سنة و٥٠٠ متر رجال تحت 23 سنة

و٥٠٠ متر رجال خفيف الوزن

و٥٠٠ متر سيدات تحت ١٩ سنة

و٥٠٠ متر سيدات تحت ٢٣ سنة

و٥٠٠ متر سيدات و٥٠٠ متر سيدات خفيف الوزن و٢٠٠٠ متر رجال تحت ٢٣ سنة و ٢٠٠٠ متر سيدات و٢٠٠٠متر رجال وثلاث دقائق مختلط وثلاث دقائق رجال و ٢٠٠٠ متر خفيف الوزن سيدات.

ووجه الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف الشكر للاعبين المتأهلين و للجهاز الفني والإداري والمدير التنفيذي للاتحاد اللواء أحمد طه وأكد أن مصر صنعت التاريخ بعد أن أصبحت تمتلك أكبر عدد من المتأهلين فى البطولة عربيا وأفريقيا ،

وأكد أنه رغم ظروف جائحة كورونا إلا أننا فى تقدم مستمر خاصة وأن رباعي الرجال المشارك فى سباق الثلاث دقائق يمتلك افضل نتيجة فى التصفيات حتى الآن كما أن عدد اللاعبين الذين تأهلوا للبطولة هو ضعف العدد الذي تأهل العام الماضي ،

وتعتبر هذه هى المشاركة الثانية لمصر فى بطولة العالم لتجديف الصالات حيث استطاعت مصر أن تحصل على خمس ميداليات ذهبية فى نسخة العام الماضي.