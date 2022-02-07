الجمعة.. الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية الألمانية لمصر

الإثنين 07/فبراير/2022 - 09:30 م

أكدت السفارة الالمانية بالقاهرة في بيان لها اليوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية الألمانية "أنّالينا بيربوك" ستقوم بزيارتها الأولى إلى جمهورية مصر العربية في الفترة من ١١ إلى ١٢ فبراير ٢٠٢٢.

وأضاف البيان أن وزيرة الخارجية الألمانية تزمع في أثناء زيارتها أن تلتقي بنظيرها وزير الخارجية سامح شكري وآخرين من أعضاء الحكومة المصرية للتباحث بشأن العلاقات المصرية الألمانية وقضايا إقليمية مهمة.

وإضافة إلى ذلك سوف تستعرض الوزيرة الألمانية مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) الذي تستضيفه مصر.

وقال سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان: «أنا سعيد بهذه الزيارة المبكرة لوزيرة الخارجية الألمانية والتي تشير إلى رغبتنا في مواصلة الحوار رفيع المستوى مع مصر فيما يتعلق بالموضوعات الإقليمية والثنائية وكذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال حماية المناخ».