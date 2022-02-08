تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022

الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 12:04 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية؛ تنشط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.