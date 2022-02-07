الأرصاد: تقلبات جوية يومى الأربعاء والخميس

الإثنين 07/فبراير/2022 - 09:07 م

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن هناك استقرارا في حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتزيد فترات سطوع الشمس، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن درجة حرارة العظمى اليوم الثلاثاء ٢٢، والطقس معتدل على شمال البلاد والقاهرة الوجه البحري وشمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وتابعت:"ذلك بسبب التأثر بمرتفع جوي ورياح جنوب غربية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن نسبة الرطوبة قليلة، ما يجعل الشبورة المائية خفيفة ولا تؤثر على الرؤية الأفقية".

ولفتت إلى أنه يومي الأربعاء والخميس المقبلين يشهدان امتدادا منخفضا جويا، وبعض التقلبات وانخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويعود الطقس إلى الاستقرار يوم الجمعة.