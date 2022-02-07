الملاح: طه حسين المعلم الأول في الثقافة العربية

الإثنين 07/فبراير/2022 - 09:04 م

قال الكاتب الصحفي والباحث إيهاب الملاح، صاحب كتاب “طه حسين.. تجديد ذكرى عميد الأدب العربي” والفائز بجائزة الدراسات الإنسانية في الدورة الـ٥٣ من معرض الكتاب، إن طه حسين أحد أضلاع المثلث الذي يضم نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم.

وأضاف الملاح، خلال حواره عبر إكسترا نيوز، أن هذا المثلث هو من صاغ الوجدان الإبداعي والفكري للثقافة المصرية في معناها الحضاري والمنفتح.. وتابع الملاح: "توفيق الحكيم هو أبوالفنون والمأصل الأول للمسرح، ونجيب محفوظ وضع الرواية المصرية خريطة الإبداع العالمية، أما طه حسين فهو المعلم الأول في الثقافة المصرية والعربية، مثل تأثير أرسطو في الثقافة الغربية".

وأكد الملاح، أن طه حسين مفكر وكاتب ورمز ومبدع وناقد وواضع بذرة تأسيسية في كل مجالات الثقافة والفكر، وجعل جامعة القاهرة أهم جامعة في الوطن العربي.

وأشار إلى أن طه حسين ليس مجرد رمز، ولكنه تجسيد للقيم المصرية مثل التحدي والصمود والتنوير ومواجهة التطرف والثورة على كل ما يكبلنا.

ولفت إلى أنه كان لا بد من إحياء هذه القيم بين أجيال ناشئة، وإعادة الاتصال بينها وبين تراث أريد له أن يطمس، بزعم أنه يتعارض مع الانتماء الديني.

وأشار إلى أن نجيب محفوظ في ١٩٨٨ في خطاب تسلمه جائزة نوبل أنه ابن حضارتين امتزجا هما الفرعونية والإسلامية.

ولفت الملاح إلى أن فكرة الكتاب جاءته من هذا المنطلق، فلا تعارض بين هذه الأفكار وبين الإسلام.