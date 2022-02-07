برلماني يشيد بأداء المنتخب الوطني بنهائي أفريقيا: أداء رجولي وشرفتونا

الإثنين 07/فبراير/2022 - 12:37 ص

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالأداء الرجولى للمنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون ، قائلا: " أديتم ما عليكم بكل فخر وشرف وأسعدتم شعب مصر العظيم بالأداء المتميز في كل أدوار البطولة .

ووجه قريطم التحية والتقدير لجميع أفراد الجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم ، مؤكدا أن المنتخب قدم مباراة كبيرة بأداء رجولى وروح حماسية خلال المباراة. النهائية مع منتخب السنغال العنيد .

وطالب قريطم الجماهير المصرية بمساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، قائلا: أن جميع المصريين يقفون خلف المنتخب الوطني للصعود لكأس العالَمِ ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية.

كان منتخب مصر قد خسر أمام منتخب السنغال بنتيجة 3/1 بضربات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى الدور النهائي.