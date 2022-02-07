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الإثنين 07 فبراير 2022
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بوابة البرلمان

برلماني يشيد بأداء المنتخب الوطني بنهائي أفريقيا: أداء رجولي وشرفتونا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
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أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب  بالأداء الرجولى للمنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون ، قائلا: " أديتم ما عليكم  بكل فخر وشرف وأسعدتم  شعب مصر العظيم  بالأداء المتميز في كل أدوار البطولة .
ووجه قريطم التحية والتقدير لجميع أفراد الجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم ، مؤكدا أن المنتخب قدم مباراة  كبيرة بأداء رجولى وروح حماسية خلال المباراة. النهائية مع منتخب السنغال العنيد .

وطالب  قريطم الجماهير المصرية بمساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، قائلا: أن جميع المصريين يقفون خلف المنتخب الوطني للصعود لكأس العالَمِ ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية.

كان منتخب مصر قد خسر أمام  منتخب السنغال بنتيجة 3/1 بضربات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى الدور النهائي.

مجلس النواب أفريقيا كأس العالم