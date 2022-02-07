كورونا في الإمارات.. تسجيل 2015 إصابة جديدة

الإثنين 07/فبراير/2022 - 04:24 ص

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية 2015 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، وشفاء 1531 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 857.657 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2264 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 784.650 حالة.