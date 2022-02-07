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الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

عبدالرحيم علي مهنئًا المنتخب الوطني علي الأداء الرجولي: "كسبتم احترام الجميع"

البوابة نيوز
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هنأ الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المنتخب الوطني علي الأداء الرجولي بعد الخسارة من السنغال في ركلات الترجيح والحصول علي المركز الثاني في بطولة الأمم الافريقية. 
وقال «علي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:  الى منتخب مصر بجميع لاعبية وطاقمة الفني: لعبتم برجولة وكسبتم احترام الجميع، وكنتم خير سفراء لبلادكم ننتظركم في كأس العالم ان شاء الله.. شرفتونا يا ابطال
 