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الإثنين 07 فبراير 2022
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بوابة البرلمان

وكيل أول النواب يشيد بالأداء البطولي للمنتخب الوطني

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
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وجه المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب الشكر، والتقدير لفريق المنتخب الوطنى لكرة القدم، لاعبين، وجهاز فني، مشيداً بالآداء  البطولي المشرف والمتميز  للاعبين، والروح الرياضية  الوثابة التي تحلي بها الفريق في كافة مراحل البطولة الأفريقية.


وأضاف أن وصول فريق المنتخب إلى الدور النهائى فى البطولة، ونجاحه فى تقديم نموذج مشرف من الآداء الاحترافى المتميز أشادت به كافة الأوساط الرياضية إنما يُعد انجاز رياضي لا يقل فى قيمته عما حققه المنتخب من انجازات فى سجل تاريخه الحافل بالبطولات الدولية والإقليمية.

النواب مجلس النواب المنتخب الوطني