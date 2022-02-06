نهائي كأس أفريقيا.. "كاف" يوجه رسالة تحفيزية لصلاح وماني

الأحد 06/فبراير/2022 - 07:22 م

سلط الاتحاد الأفريقي على المواجهة بين النجم محمد صلاح وزميله في ليفربول ساديو ماني في مباراة نهائي بطولة افريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي بعد قليل.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال في التاسعة مساء اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة أمم أفريقيا 2021 صورتين لمحمد صلاح وساديو ماني وكتب عليها: تعليق وضع الصداقة .. تفعيل وضع التنافس.. ساديو ماني ومحمد صلاح من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخ كأس الأمم الافريقية.

ويرتبط صلاح بعلاقة قوية مع ماني من خلال تواجدهما في صفوف ليفربول الإنجليزي وخاصة في خط هجوم الريدز والتعاون بينهما في تسجيل الأهداف ولكن اليوم سيحاول كلاهما قيادة منتخب بلاده للمجد القاري.