معرض فوتوغرافي لمبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ التراث

الأحد 06/فبراير/2022 - 06:20 م

أعلن الإعلامي أحمد راضي مؤسس منصة ومبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث عن تنظيم المبادرة لمعرض هام للمصور السوداني المتميز ماك خوجلي والذي يعتبر من الأسماء الهامة في مجال تصوير الحياة البرية والطيور في السودان وسبق للفنان السوداني المشاركة في مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ التراث حيث شارك في الملتقى الدولي الأول لمبادرة ألبوم الوطن لحفظ التراث في يوليو عام ٢٠٢٠.

وأضاف أحمد راضي مؤسس المبادرة أن معرض الفنان ماك سوف يبدأ على منصة ألبوم الوطن يوم الثلاثاء القادم وهذا المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض والفعاليات التي نقوم بتنظيمها عبر مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث حيث قدمنا عبر المبادرة أكثر من ١٤ معرض للتصوير والفوتوغرافي وعشرات الفيديوهات والمادة الفيلمية بالإضافة إلي تنظيم فعاليات الملتقى الدولي الأول والثاني للمبادرة التي تعمل منذ إطلاقها علي توثيق الكنوز التراثية في مصر وفي بعض الدول العربية وبعض المجتمعات والثقافات المختلفة .

ونعمل من خلال معرض الفنان ماك خوجلي ومختلف أنشطة وفعاليات المبادرة لكي نؤكد على أهمية الفنون المرئية في حفظ وتوثيق الكنوز التراثية ولكي نساهم عبر المبادرة في الارتقاء بالذوق العام وزرع قيم الإنتماء ونشر الوعي والقيم الجمالية والثقافية

وأضاف الفنان والإعلامي أحمد راضي أن الفنان والمصور الفوتوغرافي ماك خوجلى يعتبر من أهم

مصوري الحياة البرية فى السودان وهو

عضو اتحاد المصورين العرب

والجمعية السودانية للحياة البرية

وله مشاركات كثيرة فى معارض جماعية بالسودان

وقدم عدد من المحاضرات حول تصوير الحياة البرية

وله مشاركة فى كتاب مائة مصور عربى

ومساهمات فى فى موقع انترنت بيرد كوليكشن..اكبر مواقع صور الطيور

وله مساهمات منشورة فى صفحتى بفلكر وفايف هندرت بكس وناشونال جوغرافك.

وأكد أحمد راضي مؤسس مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث أن المبادرة مستمرة في تنظيم الفعاليات ونشر الأعمال الفنية والبصرية التي توثق للتراث الإنساني في مصر وفي المجتمعات والثقافات المختلفة لاستمرار تميزنا ونجاح المبادرة في تحقيق الكثير من الأهداف الإيجابية في حفظ وتوثيق التراث وإلقاء الضوء علي أعمال المبدعين في مصر والوطن العربي.