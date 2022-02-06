بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022

الأحد 06/فبراير/2022 - 05:54 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون وكان منتخب مصر صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مواجهة خاصة بين نجمي ليفربول محمد صلاح مع مصر وساديو ماني مع السنغال.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى منتخب مصر للفوز باللقب الثامن لكأس الأمم الأفريقية على حساب السنغال الذي يحاول هو الآخر الفوز بأول القابه القارية بعد تأهله للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

ويعتمد كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيلة في مواجهة السنغال بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية مكونه من في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

وخط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح. وفي خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

وخط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022