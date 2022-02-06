وزيرة التضامن تتفقد مجمع التمور بالخارجة في الوادي الجديد| صور

الأحد 06/فبراير/2022 - 01:51 م

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الأجتماعي، اليوم الأحد، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مجمع التمور في مدينة الخارجة ضمن فعاليات زيارة لمدة يوم واحد للوادي الجديد تتفقد ويفتتح خلالها عدة مشروعات خدمية وتنموية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن مجمع تمور الوادي الجديد بواحة الخارجة يعتبر ماركة مسجلة في تصنيع التمور على مدار العقود الماضية لما يمثله من حجر الزاوية في تسعير البلح كل عام، ويعود تاريخ إنشائه إلى 1962، حيث بلغ عمر المجمع 85 عاما، وأصح يدخل في الوجبات المدرسية للطلاب وكذلك يساهم في تطوير الصناعة.

وأضاف الزملوط، أنه جار الإعداد لتنفيذ خطة تطوير مجمع التمور بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد لإدخال خطوط إنتاج جديدة لمصنعات التمور ومشتقاتها (التغذية المدرسية-الدبس- الكحول- الأعلاف).

دُشن مجمع التمور تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية، بهدف تنمية المحصول الرئيسي للمحافظة، وجرى تغيير الاســم إلــى مجمع تمور الوادي الجديد بعد إدخال صناعات جديدة، ومقره جنوب مدينة الخارجة بمنطقة حي "المروة"، نهاية امتداد شارع جمال عبد الناصر على مساحة حوالي 14 فدانًا بما يعادل (60000 متر مربع)، وأصبح أكبر مصنع يصدر منتجاته خارج البلاد.

وأشار الزملوط، إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تزيد عن ( 1400 طن / سنويًا)، كما تبلغ الطاقة التخزينية للمصنع (2200 طن)، كما أنه يجري تنفيذ أعمال تطوير المجمع في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين (جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي) ومحافظة الوادي الجديد بتاريخ 7 أكتوبر 2017 برعاية وزارة التجارة والصناعة بشأن تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد والنهوض بصناعة التمور بمحافظة الوادي الجديد وزيادة الإنتاجية وتطوير عملية التصنيع والتغليف بهدف رفع كفاءة المنتج وفتح أسواق عالمياً للتصدير طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التجارة والصناعة جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير جرى تنفيذها، بتكلفة إجمالية 24 مليون جنية تضمنت رفع كفاءة صالة الإنتاج، حيث بلغت تكلفة الأعمال المدنية من أرضيات وحوائط وأسقف معزولة وشبكات صرف ومياه وكهرباء ونظام مراقبة بالكاميرات، بمبلغ 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى المعدات الموجودة بالصالة والمعدات المضافة من جائزة خليفة الدولية، والتي بلغت قيمتها 18 مليون جنيه مكونات صالة التعبئة والتغليف وحدة غسيل البلح فرن تجفيف و2 ماكينة نزع البلح و2 ماكينة تغليف، كما جرى تنفيذ مصنع انتاج عسل البلح (الدبس)، ويحتوى على ماكينة فرز وغسيل البلح وفرن ترطيب وماكينة نزع نوى وحلة للخلطة ومكبس لفصل الشوائب وحلة للتركيز وحلة للمنتج النهائي و ماكينة تعبئة وغرفة تبخير و مخزن ومبنى إداري.

وكانت قد استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتفقد ووضع حجر أساس وافتتاح 7 مشروعات تابعة للوزارة بمركز الخارجة تضمنت تفقد حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة وأعمال التطوير بها، وافتتاح مشروع بيوت الطلبة والطالبات، وتفقد مركز الدكتور "حسن حلمي" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حجر أساس عمارة سكنية تابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وزيارة وتفقد مركز التكوين المهني التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وأعمال التطوير به، وتفقد الحضانة النموذجية التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بورسعيد جنوب مدينة الخارجة، كما أن الزيارة تشهد إطلاق مبادرة وقف النخيل التابعة للجمعية الشرعية بمركز الخارجة، وزيارة المزرعة التابعة للجمعية التي يجري تنفيذ المبادرة بها.