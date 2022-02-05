بوركينا فاسو يفاجئ الكاميرون بثنائية في مباراة تحديد المركز الثالث

السبت 05/فبراير/2022 - 10:04 م

حسم منتخب بوركينا فاسو الشوط الأول متقدما على نظيره منتخب الكاميرون، بهدفين دون رد في المباراة التي تجمعهما حاليا لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا على الأراضى الكاميرون.

سجل هدفي الخيول البوركينيه ستيف ياجو في الدقيقة 24 من عمر اللقاء وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة أحرزه أندريه أونانا حارس الكاميرون بالخطأ في مرماه.

جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي: أونانا، موكودي، بيتولو، باهوكين، تشوبو موتينج، يفيس، مولينج، مبايزو، جاناجو، أونجوني، جيان أونانا.

فيما جاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي: أودراجو، أوتارا، سوماليا أوتارا، كوبوري، تراوري، تابوسوبا، أبدول تابوسوبا، أويدراوجو، سانجاري، توريه، ياجو.

وخسر منتخب بوركينا فاسو في مباراة نصف النهائي أمام السنغال 3-1 يوم الأربعاء، كما خسر منتخب الكاميرون من منتخب مصر بركلات الترجيح 3/ 1 في نفس الدور.