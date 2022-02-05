منتخب الناشئين للفروسية يفوز ببرونزية بطولة الأمم في الإمارات

السبت 05/فبراير/2022 - 08:40 م

فاز المنتخب المصري للفروسية للناشئين لقفز الحواجز الميدالية البرونزية في البطولة الدولية للأمم التى تستضيفها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التى تشارك فيها العديد من الدول القوية من معظم قارات العالم .

ضم الفريق المصري الفرسان جنا أشرف حامد وملك إسماعيل شاكر ومحمد ياسر عصر وأحمد عمرو الشريف.

يذكر أن الفارس الأوليمبي المصري نائل نصار لاعب المنتخب الوطنى لقفز الحواجز حقق المركز الأول في بطولة "ويلنجتون" بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد من البطولات فئة 4 نجوم والتي يشارك فيها نخبة من أفضل فرسان العالم.

وحصل نصار على الميدالية الذهبية بعد أن أنهى الشوط الترجيحي مع جواده "إيجور" بدون نقاط جزاء في زمن 40،18 وبهذه النتيجة يتأهل الفارس لمباراة الجائزة الكبرى التى تقام منافساتها فى نفس البطولة.