ads
السبت 05 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. إنتر وميلان بالقوة الضاربة في "ديربي الغضب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن كل من سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان وستيفانو بيولي مدرب ميلان، التشكيل الرسمي لمباراة “ديربي الغضب” التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي ميلان فى الوصافة برصيد 49 نقاط، بالتساوي مع نابولي لكن يتفوق الأخير بفارق الأهداف.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دي فري - سكرينيار - باستوني.

خط الوسط: بريسيتش - بروزوفيتش - باريلا - تشالهانوجلو - دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو.

 

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - كالولو - هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - بن ناصر - كيسي.

خط الهجوم: ساليميكرس - جيرو - لياو.

سيموني إنزاجي فريق إنتر ميلان ديربي الغضب” الدورى الإيطالى