الدوري الإيطالي.. إنتر وميلان بالقوة الضاربة في "ديربي الغضب"

السبت 05/فبراير/2022 - 06:54 م

أعلن كل من سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان وستيفانو بيولي مدرب ميلان، التشكيل الرسمي لمباراة “ديربي الغضب” التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي ميلان فى الوصافة برصيد 49 نقاط، بالتساوي مع نابولي لكن يتفوق الأخير بفارق الأهداف.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دي فري - سكرينيار - باستوني.

خط الوسط: بريسيتش - بروزوفيتش - باريلا - تشالهانوجلو - دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو.

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - رومانيولي - كالولو - هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - بن ناصر - كيسي.

خط الهجوم: ساليميكرس - جيرو - لياو.