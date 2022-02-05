بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

السبت 05/فبراير/2022 - 06:11 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في بداية مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية ويفتقد الأهلي لخدمات ٩ لاعبين لظروف المشاركة مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية وكذلك الإصابات.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لتجاوز عقبة مونتيري اليوم قبل إنضمام لاعبيه الدوليين بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويعتمد الأهلي في مباراة اليوم ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية على تشكيل مكون من حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد مغربي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم.

الوسط: علي معلول - محمد مجدي "أفشة"- أليو ديانج - محمد هاني.

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية