صور| قائمة تامر باظة تكتسح انتخابات نادي النجوم الرياضي بالسادات

السبت 05/فبراير/2022 - 03:28 م

فاز تامر سيد باظة رئيس مجلس إدارة نادى النجوم الرياضي بالسادات بمحافظة المنوفية للمرة الثانية على التوالى بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالاكتساح، وذلك ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية العادية التى حضرها 121 عضوا من أصل 220 عضوا لهم حق التصويت، ليقود باظة ومجلسه الجديد النادى فى دورته الانتخابية 2021 / 2025.

وأسفرت الانتخابات التى أشرفت عليها لجنة قضائية واداراتها اللجنة الأوليمبية، عن فوز تامر باظة وقائمته بالكامل، حيث حصل باظة علي 110 صوت على مقعد الرئاسة، فى حين حصل أقرب منافسيه على ثلاثة أصوات فقط.

وعلى مقعد نائب الرئيس فاز الدكتور طلعت مرعي 107صوت، وفى العضوية فاز كل من الدكتور رامي فرج عبدالبديع وحصل على 115صوتا، وعبدالله الخولي على 116صوتا ، والمهندس خالد عبدالله حمامه وحصل على 115 صوتا ، والدكتور ناصرجلال وحصل على 114صوتا، وعزه تاج الدين وحصلت على 114صوتا .

واعتمد أعضاء الجمعية العمومية الحساب الختامى عن السنة المنتهية فى 30 يونيو الماضى , ووافق الأعضاء على خطة النشاط والميزانية المقترحة للعام المالى 2021/ 2022 ووافق الأعضاء ، وفوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة النادى فى تحديد مكافأة كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومراقب الحسابات .

وتقدم رئيس النادي بالشكر للدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة على الجهود المضنية التى بذلها هو ورجاله على منح الحق لأصحابه وعقد الجمعية العمومية التى حاولت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية برئاسة سمير كرم إجهادها والغائها بأى وسيلة ، وتعيين لجنة مؤقتة تدير النادى دون إرادة الجمعية العمومية التى قالت كلمتها فى جو من الشفافية والديمقراطية ، وانتخب من يستحق ليستمر المجلس فى الإنجازات التى بدأها فى الدورة السابقة .