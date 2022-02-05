"أول معجم تاريخي".. تعرف على تفاصيل إنجاز أعظم مشروع للغة العربية

السبت 05/فبراير/2022 - 01:19 م

اعلن محمد صافى، المدير التنفيذى للمعجم التاريخى، تفاصيل اجتماع مجامع لغة عربية لإنجاز أول معجم تاريخي بمشاركة 11 معجما، مشيرا الي أن هذا المعجم هو المشروع هو الأعظم للغة العربية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المعجم التاريخى هو الحلم الأكبر والمشروع الأعظم للغة العربية ويقوم بتتبع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية منذ قبل الجاهلية وحتى العصر الحديث ، ويرصد حركة الألفاظ.

وشدد على أن المعجم التاريخى يترصد حركة الألفاظ العربية وأول من استخدمها وتطور الألفاظ عبر القرون فى العصور الأموى ثم العباسى والعصر الحديث، خاصة أن اللغة العربية واسعة وعميقة وثرية، والفرق الجوهرى بين هذا المعجم ولسان العرب هو شرح الكلمات والإتيان بالشواهد.

وواصل:" هذا المعجم سيتتبع الألفاظ والمتغيرات التى طرأت عليه عبر العصور ويعطى التاريخ والمادة العلمية ويعد بمثابة ذاكرة اللغة العربية ".