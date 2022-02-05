ads
السبت 05 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

فضائيات

"أول معجم تاريخي".. تعرف على تفاصيل إنجاز أعظم مشروع للغة العربية

محمد صافى المدير
محمد صافى المدير التنفيذى للمعجم التاريخى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن محمد صافى، المدير التنفيذى للمعجم التاريخى، تفاصيل اجتماع مجامع لغة عربية لإنجاز أول معجم تاريخي  بمشاركة 11 معجما، مشيرا الي أن هذا المعجم هو المشروع هو الأعظم للغة العربية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المعجم التاريخى هو الحلم الأكبر والمشروع الأعظم للغة العربية ويقوم بتتبع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية منذ قبل الجاهلية وحتى العصر الحديث ، ويرصد حركة الألفاظ.

وشدد على أن المعجم التاريخى يترصد حركة الألفاظ العربية وأول من استخدمها وتطور الألفاظ عبر القرون فى العصور الأموى ثم العباسى والعصر الحديث، خاصة أن اللغة العربية واسعة وعميقة وثرية، والفرق الجوهرى بين هذا المعجم ولسان العرب هو شرح الكلمات والإتيان بالشواهد.

وواصل:" هذا المعجم  سيتتبع الألفاظ والمتغيرات التى طرأت عليه عبر العصور ويعطى التاريخ والمادة العلمية ويعد بمثابة ذاكرة اللغة العربية ".

معجم تاريخي اللغة العربية مشروع مجامع الالفاظ