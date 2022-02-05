بالمستندات.. "الرياضة" تنظر شكوى سفر حفيدة رئيس البارالمبية بأولمبياد طوكيو

السبت 05/فبراير/2022 - 11:40 ص

تلقى مسئولو وزارة الشباب والرياضة شكوى رسمية من اللاعب البارالمبى أحمد حسين، يعلن تضرر اللاعبين المعاقين من تصرفات اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حياة خطاب، التى تسببت فى تدمير رياضات المعاقين منذ تواجدها في المجال.

وحصلت " البوابة نيوز" على نص الشكوى المقدمة التي جاء فيها: معالى الوزير صدر القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 بخصوص سفر البعثة البارالمبية لدورة طوكيو بتشكيل البعثة المصرية برئاسة حياة خطاب، علي أن يكون مدير البعثة هو السيد إبراهيم أمين، ولكن تبين أن كروت التعريف الصادرة من اللجنة المنظمة للدورة تفيد أن السيد إبراهيم أمين هو رئيس البعثة، وأن حياة خطاب هي رئيسة اللجنة، ولا اعتقد أن الوزير يعلم أن رئيس البعثة لابد أن يسكن القرية الاولمبية ويكون موجود مع اللاعبين واللاعبات والاجهزة الفنية والإدارية والطبية لحل مشكلاتهم، كما هو الممثل الشرعي للبعثة في كافة الاجتماعات، وطبعا هذا سوف يوفر تكاليف الإقامة في الفندق، فمن يحاسب اللجنة البارالمبية المصرية علي ارسال المعلومات غير الصحيحة للوزارة.

وحيث أن القرار الوزاري افاد بتحمل تكاليف إقامه رئيس البعثة، فما هي تكاليف رئيس البعثة في الفندق التي وصلت الي حوالي 200 الف جنيها، اليس كان من الافضل صرف هذا المبلغ علي تطوير رياضات المعاقين، وكيف صدر كارت تعريف للسيد إبراهيم أمين علي انه رئيس البعثة بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر بخصوص هذا الشأن، ولماذا لايكون هناك شفافية بين اللجنة والوزارة في ارسال المعلومات الصحيحة ولماذا يتم اهدار المال العام في تكاليف اقامة كان من الممكن توفيرها في حالة اقامة رئيس البعثة في القرية الأولمبية، ما دور الوفد الحكومي ، وهل ذكر هذا الموضوع في تقريره؟

كما جاء فى الشكوى: فوجئت البعثة المصرية البارالمبية المشاركة فى الدورة البارالمبية طوكيو 2020 بوجود فرد ضمن البعثة المصرية اسمها فريدة المندوه وعند السؤال، تبين أنها حفيدة حياة خطاب رئيس اللجنة، وتواجدت مع البعثة دون موافقة من مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ودون إدراجها فى القرار الوزاري الخاص بالبعثة، حيث ينص قانون الرياضة على ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة لسفر أي فرد ضمن البعثة حتى لو كان على نفقته الشخصية، فكيف تم استخراج كارت تعريف بأنها ضمن البعثة المصرية وبموافقة من؟.