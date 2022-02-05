أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 5 فبرلير 2022

السبت 05/فبراير/2022 - 08:12 ص

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت 5 فبراير 2022 وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبو ظبي الإسلامي - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع، البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع، بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك مصر15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.، بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع، البنك التجاري الدولي "cib"15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع، مصرف أبو ظبي الإسلامي15.68 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع، و في بنك QNB الأهلي15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات 15.67 جنيه للشراء. و15.76 جنيه للبيع.