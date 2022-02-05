أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 5 فبراير 2022

السبت 05/فبراير/2022 - 08:17 ص

استقر ت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بداية تعاملات اليوم السبت على نفس أسعار أمس الجمعة وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، و سعر اليورو 17.68 جنيهًا للشراء، 17.79 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.31 جنيهًا للشراء، 21.45 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.46 جنيهًا للشراء، و2.47 جنيهًا للبيع، وسعر الفرنك السويسري ليسجل 16.98 جنيهًا للشراء، 17.09 جنيهًا للبيع، وجاء سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.63 جنيهًا للشراء، 13.72 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.20 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.71 جنيهًا للشراء، 52.17 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.