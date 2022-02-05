بث مباشر.. تواصل الجهود لإنقاذ الطفل ريان

السبت 05/فبراير/2022 - 05:46 ص

يقدم موقع "البوابة نيوز" بث مباشر من موقع أعمال قوات إنقاذ الطفل ريان، حيث يتجمهر آلاف الأشخاص بمحيط البئر التي سقط داخلة الطفل، وطمأنت قوات الإنقاذ المتابعين أن الطفل مازال حيًا.

وفي وقت سابق كشف المسؤول عن عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان المغربي في تصريحات لـ"سكاي نيوز" يوم الجمعة، أن الفريق المختص سيباشر عمليات الحفر فور إزاحة الأتربة لإخراج الطفل ريان، مضيفا هناك: "طائرة هليكوبتر جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه".

وتابع المسؤول أن وزارة الصحة المغربية وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقي العلاج، لافتا إلي أن الطفل ريان على قيد الحياة.

وأشار إلى أن هناك 3 أمتار تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان، لافتا إلي أن هناك انهيارات جزئية في التربة عرقلت عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان.

وأفاد موقع "لو360" المغربي في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه تم تعليق عمليات إنقاذ الطفل ريان المغربي العالق فى بئر بمدينة شفشاون شمال البلاد، خوفا من حدوث انهيار أرضي، لافتا إلى أنه يجرى وضع جهاز جديد يستخدم أنابيب خرسانية مسلحة.

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد، ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا كبيرا.

وأطلق العديد من المغاربة الذين يحضرون عمليات إنقاذ الطفل ريان، الدعوات قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من عملية إنقاذه، منها: "اللهم أخرجه سالما"، كما أعلنوا تضامنهم مع أسرة الطفل.